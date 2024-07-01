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Регион
1 июля, 19:04

При обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района пострадали семь человек

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе четыре женщины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребёнок. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой — баротравма, у ещё двух — контузия. Четверо пострадавших женщин доставляются в больницу, вся необходимая помощь оказывается", — написал он в телеграм-канале.

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Говоря об оставшихся троих пострадавших, Гладков отметил, что у одного мужчины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма (ЧМТ) и ушиб головы, при этом от госпитализации он отказался. Другой местный житель получил баротравму, что означает повреждение органов тела, вызванное разницей давлений между внешней средой и внутренними полостями. Его отправили в больницу.

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ребёнок, по словам губернатора, пострадал в Белгородском районе в посёлке Майский. С баротравмой и сотрясением головного мозга его также доставляют в медучреждение.

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Упавший на предприятие снаряд смертельно ранил местного жителя.

Никита Осипов
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