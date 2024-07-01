Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села

"В результате прилёта снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас", — написал он в телеграм-канале.