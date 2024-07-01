Снаряд ВСУ убил мирного жителя белгородского села
Гладков: Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка под Белгородом
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Упавший на предприятие снаряд смертельно ранил местного жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате прилёта снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что количество раненых за вчерашний день (30 июня) увеличилось до девяти. Два жителя самостоятельно обратились в больницу в Шебекине после вечернего обстрела села Архангельское. Одна женщина получила рваную рану бедра, у мужчины повреждена голова. Медики оказали им помощь, после чего отпустили домой.
Напомним, вчера, 30 июня, ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжёлое. Также до этого в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница. Вечером того же дня ВСУ обстреляли село Новое, погибла четырёхлетняя девочка. Ещё четыре человека пострадали.
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