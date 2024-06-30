Два мирных жителя тяжело ранены после атаки дронов ВСУ на белгородское село

"В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома, один из них полностью разрушен. Информация о последствиях ещё уточняется.