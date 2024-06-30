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Регион
30 июня, 10:02

Два мирных жителя тяжело ранены после атаки дронов ВСУ на белгородское село

Гладков: FPV-дроны ВСУ атаковали село Богун-Городок под Белгородом, есть раненые

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами село Богун-Городок (Борисовский район) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома, один из них полностью разрушен. Информация о последствиях ещё уточняется.

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А ранее в ночь на 30 июня в Грайвороне ВСУ атаковали многоквартирный дом с помощью беспилотников. В двух квартирах выбило окна, осколками была посечена машина. В этом же городе утром дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Дарья Нарыкова
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