Два мирных жителя тяжело ранены после атаки дронов ВСУ на белгородское село
Гладков: FPV-дроны ВСУ атаковали село Богун-Городок под Белгородом, есть раненые
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами село Богун-Городок (Борисовский район) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей. Мужчина и женщина попутным транспортом доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь. Кроме того, повреждения получили четыре частных дома, один из них полностью разрушен. Информация о последствиях ещё уточняется.
А ранее в ночь на 30 июня в Грайвороне ВСУ атаковали многоквартирный дом с помощью беспилотников. В двух квартирах выбило окна, осколками была посечена машина. В этом же городе утром дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница.
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