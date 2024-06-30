Женщина ранена при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ под Белгородом
Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль в Грайвороне, ранена женщина
Повреждённые машины в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на машину, которая стояла на парковке около домов в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал Гладков в телеграм-канале.
По предварительной информации, в одном из домов выбило окна в трёх квартирах. Глава Белгородской области дополнил, что одна машина полностью сгорела в результате взрыва, а у второй обгорела водительская сторона. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, в одном транспортном средстве выбило лобовое стекло и осколками посекло кузов.
А в ночь на 30 июня в Грайвороне ВСУ атаковали многоквартирный дом с помощью беспилотников. В двух квартирах выбило окна, и осколками был посечён один автомобиль.