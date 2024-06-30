Женщина ранена при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ под Белгородом

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на машину, которая стояла на парковке около домов в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительной информации, в одном из домов выбило окна в трёх квартирах. Глава Белгородской области дополнил, что одна машина полностью сгорела в результате взрыва, а у второй обгорела водительская сторона. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, в одном транспортном средстве выбило лобовое стекло и осколками посекло кузов.