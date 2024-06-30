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30 июня, 08:45

Женщина ранена при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ под Белгородом

Гладков: Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль в Грайвороне, ранена женщина

Повреждённые машины в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённые машины в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на машину, которая стояла на парковке около домов в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительной информации, в одном из домов выбило окна в трёх квартирах. Глава Белгородской области дополнил, что одна машина полностью сгорела в результате взрыва, а у второй обгорела водительская сторона. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, в одном транспортном средстве выбило лобовое стекло и осколками посекло кузов.

Женщина и двое мужчин чудом выжили в сожжённых дронами ВСУ авто под Белгородом
Женщина и двое мужчин чудом выжили в сожжённых дронами ВСУ авто под Белгородом

А в ночь на 30 июня в Грайвороне ВСУ атаковали многоквартирный дом с помощью беспилотников. В двух квартирах выбило окна, и осколками был посечён один автомобиль.

Дарья Нарыкова
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