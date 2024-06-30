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Регион
29 июня, 23:31

ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

Гладков: Дроны ВСУ атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечён один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлён в светлое время суток", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Днём ранее Белгород попал под удар украинских беспилотников, в результате вражеской атаки пострадал мирный житель. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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