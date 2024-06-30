ВСУ атаковали дронами многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечён один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлён в светлое время суток", — написал глава региона в телеграм-канале.