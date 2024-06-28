Гладков: ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, ранен мужчина
Белгород попал под удар украинских беспилотников, в результате вражеской атаки пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, состояние оценивается медиками как удовлетворительное", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Второй беспилотник упал на козырёк социального объекта, в результате чего осколками были посечены крыша и фасад здания.
Ранее киевский режим совершил атаку на белгородский город Шебекино, в результате чего оказались повреждены дом и два предприятия. А в посёлке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Повреждена крыша летней кухни.
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