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Регион
28 июня, 16:10

Гладков: ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, ранен мужчина

Белгород попал под удар украинских беспилотников, в результате вражеской атаки пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, состояние оценивается медиками как удовлетворительное", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Второй беспилотник упал на козырёк социального объекта, в результате чего осколками были посечены крыша и фасад здания.

Гладков: Водитель сельхозпредприятия ранен при обстреле ВСУ Белгородчины
Гладков: Водитель сельхозпредприятия ранен при обстреле ВСУ Белгородчины

Ранее киевский режим совершил атаку на белгородский город Шебекино, в результате чего оказались повреждены дом и два предприятия. А в посёлке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Повреждена крыша летней кухни.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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