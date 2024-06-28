Гладков: ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками, ранен мужчина

Белгород попал под удар украинских беспилотников, в результате вражеской атаки пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Бригадой скорой он был доставлен в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, состояние оценивается медиками как удовлетворительное", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Второй беспилотник упал на козырёк социального объекта, в результате чего осколками были посечены крыша и фасад здания.