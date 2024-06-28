Гладков: Дом и два предприятия повреждены из-за атаки ВСУ дронами по Шебекину

Три населённых пункта Белгородской области вновь подверглись атакам ВСУ. В результате удара повреждены частный дом и два предприятия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, отметив, что из людей никто не пострадал.

"На окраине города Шебекино в результате прилёта боеприпаса по территории промышленного предприятия повреждены административное здание, спецтехника и легковой автомобиль. В посёлке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Повреждена крыша летней кухни", — говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что несколько беспилотников ударили по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка. В здании выбило окна, также повреждён инфраструктурный объект связи.