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Регион
28 июня, 12:04

Гладков: Дом и два предприятия повреждены из-за атаки ВСУ дронами по Шебекину

Три населённых пункта Белгородской области вновь подверглись атакам ВСУ. В результате удара повреждены частный дом и два предприятия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, отметив, что из людей никто не пострадал.

"На окраине города Шебекино в результате прилёта боеприпаса по территории промышленного предприятия повреждены административное здание, спецтехника и легковой автомобиль. В посёлке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Повреждена крыша летней кухни", — говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что несколько беспилотников ударили по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка. В здании выбило окна, также повреждён инфраструктурный объект связи.

ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, Шебекино частично остался без света
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, Шебекино частично остался без света

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в результате украинской атаки на регион был ранен водитель сельхозпредприятия. Он рассказал, что пострадавшего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставили бронированным автомобилем предприятия в районную больницу.

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Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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