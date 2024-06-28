Гладков: Дом и два предприятия повреждены из-за атаки ВСУ дронами по Шебекину
Три населённых пункта Белгородской области вновь подверглись атакам ВСУ. В результате удара повреждены частный дом и два предприятия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, отметив, что из людей никто не пострадал.
"На окраине города Шебекино в результате прилёта боеприпаса по территории промышленного предприятия повреждены административное здание, спецтехника и легковой автомобиль. В посёлке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал частное домовладение. Повреждена крыша летней кухни", — говорится в сообщении.
Кроме того, он отметил, что несколько беспилотников ударили по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка. В здании выбило окна, также повреждён инфраструктурный объект связи.
Ранее Гладков сообщал, что ВСУ в результате украинской атаки на регион был ранен водитель сельхозпредприятия. Он рассказал, что пострадавшего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставили бронированным автомобилем предприятия в районную больницу.
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