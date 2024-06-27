ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, Шебекино частично остался без света

Город Шебекино в Белгородской области подвергся очередной атаке со стороны ВСУ, в результате чего частично остался без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино", — говорится в его телеграм-канале.