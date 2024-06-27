ВСУ снова обстреляли Белгородскую область, Шебекино частично остался без света
Город Шебекино в Белгородской области подвергся очередной атаке со стороны ВСУ, в результате чего частично остался без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино", — говорится в его телеграм-канале.
Кроме того, в посёлке Шамино был атакован грузовой автомобиль: у него повреждены кабина, остекление и кузов, сообщил губернатор.
Кстати, за минувшую ночь над территорией нашей страны были уничтожены семь украинских беспилотников самолётного типа. Средствами противовоздушной обороны их удалось поразить в Белгородской, Тверской и Московской областях. А накануне вражеские дроны попытались атаковать военные объекты в Смоленской области.
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