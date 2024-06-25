Экспертизы подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом сбили ВСУ из ЗРК Patriot
Экспертизы СК подтвердили, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из Patriot
Проведённые следователями экспертизы подтвердили, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом был сбит ВСУ из американского ракетного комплекса Patriot. Как отметили в пресс-службе СК, на месте были найдены фрагменты, которые являются частями двух зенитных управляемых ракет.
Экспертиза СК подтвердила, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из Patriot. Видео © Telegram / Следком
"В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолёт Ил-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к преступлению ВСУ. На месте были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших", — отметили в ведомстве.
Напомним, что всё произошло 24 января — на этот день был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Как подчеркнули в СК, в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Вооружённых силах страны знали об этом, однако несмотря на это был отдан приказ об уничтожении воздушного судна. Самолёт был поражён первой ракетой на высоте около четырёх тысяч метров, а вторая цели не достигла и самоуничтожилась.
"Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полёта", — добавили в СК.
В ведомстве добавили, что специалисты также заметили множественные повреждения, характерные для пробития самолёта поражающими элементами зенитной управляемой ракеты (ЗУР). Они были запущены одним комплексом с подконтрольной киевскому режиму части Харьковской области. Следствию известно о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы. С учётом этого во взаимодействии с Минобороны РФ продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности.
Как сообщал Life.ru, российский Ил-76, в котором находилось 65 военнопленных бойца ВСУ, подбили 24 января в Белгородской области. Кроме украинских военнослужащих на борту присутствовали шесть человек экипажа и трое конвойных из военной полиции. При падении никто не выжил, было возбуждено уголовное дело. Следствию удалось выяснить, что борт был сбит ракетой из ЗРК Patriot производства США, переданного украинским войскам. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом, ответственность за который в полной мере несёт Киев. 3 марта экспертиза останков тел украинских военнослужащих была завершена.
Telegram / Следком