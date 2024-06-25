Экспертизы подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом сбили ВСУ из ЗРК Patriot

Проведённые следователями экспертизы подтвердили, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом был сбит ВСУ из американского ракетного комплекса Patriot. Как отметили в пресс-службе СК, на месте были найдены фрагменты, которые являются частями двух зенитных управляемых ракет.

Экспертиза СК подтвердила, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом из Patriot. Видео © Telegram / Следком

"В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолёт Ил-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к преступлению ВСУ. На месте были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших", — отметили в ведомстве.

Напомним, что всё произошло 24 января — на этот день был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. Как подчеркнули в СК, в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Вооружённых силах страны знали об этом, однако несмотря на это был отдан приказ об уничтожении воздушного судна. Самолёт был поражён первой ракетой на высоте около четырёх тысяч метров, а вторая цели не достигла и самоуничтожилась.

"Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полёта", — добавили в СК.