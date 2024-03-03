В России завершили экспертизу по телам погибших в катастрофе Ил-76

Экспертные процедуры с телами украинских военнопленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, завершены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен добавила, что они будут переданы Киеву в ближайшее время.