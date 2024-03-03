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3 марта, 14:19

В России завершили экспертизу по телам погибших в катастрофе Ил-76

Москалькова: Экспертные действия по телам погибших в катастрофе Ил-76 завершены

Экспертные процедуры с телами украинских военнопленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, завершены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен добавила, что они будут переданы Киеву в ближайшее время.

По словам Москальковой, 29 февраля она имела контакты с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом и он подтвердил, что украинская сторона готова принять тела.

"Воля со стороны России есть", — подчеркнула собеседница РИА "Новости".

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Напомним, 24 января в Белгородской области был сбит российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находились трое сопровождающих из военной полиции и шестеро членов экипажа. Все погибли. Заведено уголовное дело. Следствие установило, что военно-транспортный самолёт сбили из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал трагедию терактом, отметив, что в ней виновен киевский режим.

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LIFE

Матвей Константинов
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