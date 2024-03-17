Путин поручил СК опубликовать материалы по сбитому в Белгородской области Ил-76
Российский лидер Владимир Путин отдал Следственному комитету распоряжение опубликовать материалы следствия по крушению военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области и доложить об этом до 1 июля. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года", — указано в списке поручений.
Напомним, российский Ил-76, в котором находилось 65 военнопленных бойца ВСУ, подбили 24 января в Белгородской области. Кроме украинских военнослужащих на борту присутствовали шесть человек экипажа и трое конвойных из военной полиции. При падении никто не выжил, было возбуждено уголовное дело. Следствию удалось выяснить, что борт был сбит ракетой из ЗРК Patriot производства США, переданного украинским войскам. Владимир Путин назвал случившееся терактом, ответственность за который в полной мере несёт Киев. 3 марта экспертиза останков тел украинских военнослужащих была завершена.
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