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1 марта, 03:31

Украина попросила Россию выдать тела погибших при крушении Ил-76

Москалькова: Киев обращался к РФ по вопросу выдачи погибших при крушении Ил-76

Украина уточняла у России, готова ли она отдать тела погибших при падении военного самолёта Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородчиной в январе этого года. Москва дала положительный ответ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела", — поделилась омбудсмен с РИА "Новости".

Ранее эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Украины. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Россию подаются запросы на возвращение тел военнослужащих.

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Также Москалькова добавила, что Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении.

Несмотря на контакты Москвы и Киева по выдаче тел, ещё недавно власти Незалежной категорически отрицали факт нахождения на борту своих пленённых солдат. Также секретарь СНБО Алексей Данилов отверг причастность Украины к теракту, хотя на месте трагедии и были обнаружены обломки американской ракеты от комплекса Patriot.

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t.me / Следком

Илья Пушкарев
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