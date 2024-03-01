Украина попросила Россию выдать тела погибших при крушении Ил-76

Украина уточняла у России, готова ли она отдать тела погибших при падении военного самолёта Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородчиной в январе этого года. Москва дала положительный ответ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела", — поделилась омбудсмен с РИА "Новости".

Ранее эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Украины. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Россию подаются запросы на возвращение тел военнослужащих.

Также Москалькова добавила, что Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении.