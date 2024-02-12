Киев не признаёт нахождение своих граждан на сбитом Ил-76, но требует выдать их тела
ГУР Минобороны Украины просит РФ вернуть тела пленных со сбитого Ил-76
Место крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Фото © СК России
Киев обратился к Москве с требованием вернуть тела украинских военнопленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 под Белгородом. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.
"Запросы [России] на возвращение тел военнослужащих [находившихся в самолёте Ил-76] подаются", — уточнил он в беседе с телеканалом "Общественное", несмотря на то что до этого Украина публично отрицала факт гибели своих граждан во время авиакатастрофы.
Напомним, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил. Следствие установило, что борт был уничтожен из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Киев обвинения отрицает, а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на борту якобы не было украинских военнопленных.