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Киев не признаёт нахождение своих граждан на сбитом Ил-76, но требует выдать их тела

ГУР Минобороны Украины просит РФ вернуть тела пленных со сбитого Ил-76

12 февраля, 15:34
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Место крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Фото © СК России

Место крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Фото © СК России

Киев обратился к Москве с требованием вернуть тела украинских военнопленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 под Белгородом. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

"Запросы [России] на возвращение тел военнослужащих [находившихся в самолёте Ил-76] подаются", уточнил он в беседе с телеканалом "Общественное", несмотря на то что до этого Украина публично отрицала факт гибели своих граждан во время авиакатастрофы.

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Напомним, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил. Следствие установило, что борт был уничтожен из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Киев обвинения отрицает, а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на борту якобы не было украинских военнопленных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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