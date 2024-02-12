Киев не признаёт нахождение своих граждан на сбитом Ил-76, но требует выдать их тела

Киев обратился к Москве с требованием вернуть тела украинских военнопленных, которые погибли при крушении российского Ил-76 под Белгородом. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

"Запросы [России] на возвращение тел военнослужащих [находившихся в самолёте Ил-76] подаются", — уточнил он в беседе с телеканалом "Общественное", несмотря на то что до этого Украина публично отрицала факт гибели своих граждан во время авиакатастрофы.