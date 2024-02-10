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Нарышкин раскрыл Life.ru позицию США по расследованию украинской атаки на Ил-76 с пленными

Нарышкин заявил о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76

10 февраля, 08:05
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76. Обложка © Life.ru

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76. Обложка © Life.ru

США не выразили желания поучаствовать в совместном расследовании катастрофы российского Ил-76, сбитого украинскими военными в небе над Белгородской областью. Об этом Life.ru рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76. Видео © Life.ru

"Нет, не поступало", ответил он на вопрос журналиста о том, поступало ли от американской разведки заявление о желании принять участие в расследовании.

Нарышкин добавил, что разведывательные ведомства обеих стран продолжают контактировать, каналы для связи не обрывались.

"Готовы нести любую чушь": Профессор объяснил, почему Киев отрицает присутствие пленных на сбитом Ил-76
"Готовы нести любую чушь": Профессор объяснил, почему Киев отрицает присутствие пленных на сбитом Ил-76

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. На борту находилось 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Следствие установило, что борт был уничтожен из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. По данным СМИ, в его расчёте могли быть граждане США. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании трагедии. The New York Times опубликовала статью, где говорится, что американские чиновники в частном порядке признают, что удар по Ил-76 был нанесён из комплекса производства США.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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