Нарышкин раскрыл Life.ru позицию США по расследованию украинской атаки на Ил-76 с пленными

США не выразили желания поучаствовать в совместном расследовании катастрофы российского Ил-76, сбитого украинскими военными в небе над Белгородской областью. Об этом Life.ru рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Нет, не поступало", — ответил он на вопрос журналиста о том, поступало ли от американской разведки заявление о желании принять участие в расследовании.