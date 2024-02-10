Нарышкин раскрыл Life.ru позицию США по расследованию украинской атаки на Ил-76 с пленными
Нарышкин заявил о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76. Обложка © Life.ru
США не выразили желания поучаствовать в совместном расследовании катастрофы российского Ил-76, сбитого украинскими военными в небе над Белгородской областью. Об этом Life.ru рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о нежелании США участвовать в расследовании катастрофы Ил-76. Видео © Life.ru
"Нет, не поступало", — ответил он на вопрос журналиста о том, поступало ли от американской разведки заявление о желании принять участие в расследовании.
Нарышкин добавил, что разведывательные ведомства обеих стран продолжают контактировать, каналы для связи не обрывались.
Напомним, 24 января ВСУ сбили российский Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. На борту находилось 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Следствие установило, что борт был уничтожен из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. По данным СМИ, в его расчёте могли быть граждане США. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании трагедии. The New York Times опубликовала статью, где говорится, что американские чиновники в частном порядке признают, что удар по Ил-76 был нанесён из комплекса производства США.