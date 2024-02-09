"Готовы нести любую чушь": Профессор объяснил, почему Киев отрицает присутствие пленных на сбитом Ил-76

В Киеве пытаются любым способом извернуться, постоянно делая противоречивые высказывания. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что на борту сбитого ВСУ самолёта Ил-76 якобы не было украинских военнопленных.

"Заявление Данилова — это уже вторая часть Марлезонского балета. Как ещё можно комментировать подобного рода бред киевских чинуш? Они готовы нести любую чушь, любую ахинею, чтобы только выгородить себя, киевский режим. С такими людьми разговаривать невозможно. Для них человеческие жизни ничего не стоят", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

Гусев напомнил, что генетическая экспертиза, проведённая Следственным комитетом России (СК), установила, что при крушении Ил-76 погибло 65 украинских военнопленных. Специалист пояснил, что всё это задокументировано, а тела 65 человек опознаны. Учитывая заявление Данилова, Киев вряд ли планирует забирать останки, считает профессор.

Эксперт добавил, что секретарь СНБО Украины делает высказывания не от себя. Скорее всего, Данилов выступает с заявлениями от лица человека в команде Владимира Зеленского. Доктор наук полагает, что это мнение киевской хунты.