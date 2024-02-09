"Готовы нести любую чушь": Профессор объяснил, почему Киев отрицает присутствие пленных на сбитом Ил-76
Эксперт Гусев: Данилов не от своего лица отрицает присутствие пленных на Ил-76
В Киеве пытаются любым способом извернуться, постоянно делая противоречивые высказывания. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев, комментируя недавнее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что на борту сбитого ВСУ самолёта Ил-76 якобы не было украинских военнопленных.
"Заявление Данилова — это уже вторая часть Марлезонского балета. Как ещё можно комментировать подобного рода бред киевских чинуш? Они готовы нести любую чушь, любую ахинею, чтобы только выгородить себя, киевский режим. С такими людьми разговаривать невозможно. Для них человеческие жизни ничего не стоят", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.
Гусев напомнил, что генетическая экспертиза, проведённая Следственным комитетом России (СК), установила, что при крушении Ил-76 погибло 65 украинских военнопленных. Специалист пояснил, что всё это задокументировано, а тела 65 человек опознаны. Учитывая заявление Данилова, Киев вряд ли планирует забирать останки, считает профессор.
Эксперт добавил, что секретарь СНБО Украины делает высказывания не от себя. Скорее всего, Данилов выступает с заявлениями от лица человека в команде Владимира Зеленского. Доктор наук полагает, что это мнение киевской хунты.
Ранее Life.ru писал, что Данилов после публикаций в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 стал отрицать присутствие пленных бойцов ВСУ на самолёте, сбитом ВСУ в Белгородской области. Секретарь СНБО также призвал не быть категоричными в утверждении, что лайнер сбили именно украинские военные. В МИД РФ колко ответили на скандальное заявление Данилова.
Напомним, на борту военно-транспортного самолёта находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов военной полиции и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что борт уничтожили из ЗРК Patriot. Президент России Владимир Путин назвал теракт преступлением киевского режима. 8 февраля родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена Мужества.
ТАСС / AP