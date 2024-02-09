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9 февраля, 13:57

В МИД колко ответили Киеву на слова об отсутствии пленных ВСУ на сбитом Ил-76

Захарова спросила у секретаря СНБО Данилова, был ли в ВСУ Валерий Залужный

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который утверждает, что на сбитом российском Ил-76 отсутствовали военнопленные ВСУ.

"Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?" — приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

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Ранее Life.ru писал, что Данилов после публикаций в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 стал отрицать присутствие пленных бойцов ВСУ на самолёте, сбитом ВСУ в Белгородской области. Секретарь СНБО также призвал не быть категоричными в утверждении, что лайнер сбили именно украинские военные.

Напомним, на борту военно-транспортного самолёта находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов военной полиции и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет подтвердил, что борт уничтожили из ЗРК Patriot. Президент России Владимир Путин назвал теракт преступлением киевского режима.

Обложка ©

Life.ru / Владимир Суворов

Дарья Нарыкова
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