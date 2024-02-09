В МИД колко ответили Киеву на слова об отсутствии пленных ВСУ на сбитом Ил-76

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который утверждает, что на сбитом российском Ил-76 отсутствовали военнопленные ВСУ.

"Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?" — приводит РИА "Новости" слова Захаровой.