Антонов: В США заинтересовались предложением Путина о расследовании по Ил-76

Представитель российской дипмиссии отметил, во время встреч в Совете нацбезопасности Белого дома и Госдепе, состоявшихся на этой неделе, российские дипломаты "привлекли внимание собеседников" к атаке на Ил-76 под Белгородом. Представители американской администрации в свою очередь выразили желание "более внимательно ознакомиться с деталями" предложения Путина, однако заявили, что ни о какой двусторонней работе речи идти не может. По словам Антонова, американские чиновники заявили, мол, ещё нужно разобраться, что это за ракета сбила самолёт и как она попала на границу с РФ.