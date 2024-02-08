Антонов: В США заинтересовались предложением Путина о расследовании по Ил-76
Руководство Соединённых Штатов проявило интерес к предложению президента РФ Владимира Путина об организации международного расследования атаки на российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом журналистам сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Представитель российской дипмиссии отметил, во время встреч в Совете нацбезопасности Белого дома и Госдепе, состоявшихся на этой неделе, российские дипломаты "привлекли внимание собеседников" к атаке на Ил-76 под Белгородом. Представители американской администрации в свою очередь выразили желание "более внимательно ознакомиться с деталями" предложения Путина, однако заявили, что ни о какой двусторонней работе речи идти не может. По словам Антонова, американские чиновники заявили, мол, ещё нужно разобраться, что это за ракета сбила самолёт и как она попала на границу с РФ.
"Во всех контрактах чётко и ясно указана важность получения согласия производящей или экспортирующей стороны на реэкспорт того или иного изделия. Таким образом, американцы врут, что они не знают, как попала эта система на границу с Россией, просто потому что любое передвижение американских вооружений должно контролироваться со стороны Госдепа и Минобороны", — подчеркнул посол.
Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании трагедии. Сегодня родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена Мужества.
ТАСС / Пресс-служба СК России