На Украине утверждают, что на сбитом Киевом самолёте Ил-76 не было пленных бойцов ВСУ
Данилов заявил, что на сбитом под Белгородом Ил-76 не было украинских пленных
На борту российского Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, не было украинских военнопленных. На этом продолжает настаивать секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.
"Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет", — сказал политик в интервью украинским СМИ.
По мнению Данилова, в обратном случае на месте трагедии было бы больше "биологического материала" погибших. Кроме того, он призвал не быть "так категоричными", что военно-транспортный самолёт сбила именно украинская сторона.
Напомним, американские чиновники в беседе с The New York Times подтвердили, что на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 могли быть украинские военнопленные. Кроме того, они также согласились с тем, что самолёт был поражён ракетой ЗРК Patriot. Страшная трагедия потрясла Россию 24 января, на борту военно-транспортного самолёта находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих из рядов военной полиции и шесть членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет также подтвердил, что борт уничтожили из ЗРК Patriot. Президент России Владимир Путин назвал теракт преступлением киевского режима.
Life.ru