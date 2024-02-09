На Украине утверждают, что на сбитом Киевом самолёте Ил-76 не было пленных бойцов ВСУ

На борту российского Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, не было украинских военнопленных. На этом продолжает настаивать секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

"Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет", — сказал политик в интервью украинским СМИ.