Гладков: Водитель сельхозпредприятия ранен при обстреле ВСУ Белгородчины
Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область при помощи беспилотника, в результате чего был ранен водитель сельхозпредприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу", — говорится в его телеграм-канале.
Это уже не первая атака на регион. Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, в результате чего город Шебекино частично остался без света. Там произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Также фиксировались повреждения линии электропередачи.