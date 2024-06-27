Гладков: Водитель сельхозпредприятия ранен при обстреле ВСУ Белгородчины

ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область при помощи беспилотника, в результате чего был ранен водитель сельхозпредприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу", — говорится в его телеграм-канале.