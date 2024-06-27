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Регион
27 июня, 18:33

Гладков: Водитель сельхозпредприятия ранен при обстреле ВСУ Белгородчины

Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область при помощи беспилотника, в результате чего был ранен водитель сельхозпредприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу", — говорится в его телеграм-канале.

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Это уже не первая атака на регион. Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, в результате чего город Шебекино частично остался без света. Там произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Также фиксировались повреждения линии электропередачи.

Николь Вербер
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