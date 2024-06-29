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Регион
29 июня, 11:56

Женщина и двое мужчин чудом выжили в сожённых дронами ВСУ авто под Белгородом

Три человека ранены при атаке дронов-камикадзе ВСУ на авто под Белгородом

Три человека ранены при атаке дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся по дороге автомобили в Борисовском и Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое: у мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у женщины — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу", – рассказал глава региона.

После оказания первой помощи их доставят в больницу №2 города Белгорода. В селе под удар ВСУ попали ещё два автомобиля. Все три машины сгорели дотла. А на участке дороги Зиборовка — Нечаевка украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. Водитель с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставлен в белгородскую больницу №2 . Ег отпустят на амбулаторное лечения.

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Ранее Life.ru сообщал, что пять человек, включая двух детей, погибли в результате украинского удара по жилому дому в деревне Городище Рыльского района Курской области. Кроме того, двух мирных жителей с тяжёлыми ранениями госпитализировали, сейчас медики борются за их жизнь.

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Life.ru

Андрей Бражников
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