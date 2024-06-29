Москалькова попросит международные органы осудить атаку ВСУ на село под Курском
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить Вооружённые силы Украины, которые систематически обстреливают российские города с мирными жителями. С таким сообщением она выступила после атаки украинской армии на жилой дом под Курском.
"Очередному зверскому нападению со стороны ВСУ подверглись мирные российские жители. В результате атаки беспилотника на жилой дом в Курской области погибло два ребёнка и трое взрослых… Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования", — написала Москалькова в своём телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, пять человек, включая двух детей, погибли в результате украинского удара по жилому дому в деревне Городище Рыльского района Курской области. Кроме того, двух мирных жителей с тяжёлыми ранениями госпитализировали, сейчас медики борются за их жизнь.
ТАСС / Александр Демьянчук