Москалькова попросит международные органы осудить атаку ВСУ на село под Курском

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить Вооружённые силы Украины, которые систематически обстреливают российские города с мирными жителями. С таким сообщением она выступила после атаки украинской армии на жилой дом под Курском.

"Очередному зверскому нападению со стороны ВСУ подверглись мирные российские жители. В результате атаки беспилотника на жилой дом в Курской области погибло два ребёнка и трое взрослых… Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования", — написала Москалькова в своём телеграм-канале.