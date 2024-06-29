Трое взрослых и двое детей погибли в Курской области при атаке украинского дрона

Пять человек, включая двух детей, стали жертвами удара украинского дрона в деревне Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребёнка", — написал чиновник в телеграм-канале, принеся соболезнования родным и близким погибших.

Ещё два члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.