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29 июня, 04:58

Трое взрослых и двое детей погибли в Курской области при атаке украинского дрона

Пять человек, включая двух детей, стали жертвами удара украинского дрона в деревне Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребёнка", — написал чиновник в телеграм-канале, принеся соболезнования родным и близким погибших.

Ещё два члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

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Минувшей ночью атакам украинских беспилотников подверглись ещё четыре региона России: Тверская, Брянская и Белгородская области, а также Крым. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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