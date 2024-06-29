Атаки шести беспилотников отражены за ночь в четырёх регионах России

Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаки шести украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, по два дрона было уничтожено и перехвачено над Тверской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Белгородской областями.