Губернатор Богомаз: В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

В Брянской области, над Суражским районом, ПВО Минобороны РФ уничтожила украинский беспилотник самолётного типа. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО", — написал Богомаз, уточнив, что на месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.