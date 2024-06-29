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Регион
28 июня, 23:59

Губернатор Богомаз: В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

В Брянской области, над Суражским районом, ПВО Минобороны РФ уничтожила украинский беспилотник самолётного типа. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО", — написал Богомаз, уточнив, что на месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.

Крыша административного здания повреждена в Брянске после атаки беспилотника
Крыша административного здания повреждена в Брянске после атаки беспилотника

Украинские войска пытались атаковать Брянскую область и прошлой ночью. Были пресечены атаки 12 дронов. Позднее власти региона сообщили об уничтожении ещё шести реактивных беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Boscorelli

Анатолий Симоненко
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