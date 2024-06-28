Крыша административного здания повреждена в Брянске после атаки беспилотника

Украинский беспилотник атаковал Брянск и был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор области Александр Богомаз. В результате падения дрона частично повреждена крыша административного здания.

"На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

Всего же Брянскую область минувшей ночью атаковали 12 украинских дронов. Попытки пресечены над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами. Пострадавших и разрушений не было.