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Регион
28 июня, 04:46

Крыша административного здания повреждена в Брянске после атаки беспилотника

Украинский беспилотник атаковал Брянск и был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор области Александр Богомаз. В результате падения дрона частично повреждена крыша административного здания.

"На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Всего же Брянскую область минувшей ночью атаковали 12 украинских дронов. Попытки пресечены над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами. Пострадавших и разрушений не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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