Маленькая девочка погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом
Гладков: В Белгородской области после атаки дрона ВСУ на авто погиб ребёнок
Четырёхлетняя девочка погибла, ещё четыре человека получили ранения в районе села Новое Волоконовского района Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребёнок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырёхлетняя девочка скончалась. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким", — написал он в телеграм-канале.
Все, кто находились в машине, получили различные осколочные раны. В тяжёлом состоянии сейчас находится дедушка погибшей девочки — у него проникающее ранение брюшной полости. Медики продолжают делать всё возможное для спасения пострадавших, добавил Гладков.
Ранее, днём 30 июня, сообщалось, что ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжёлое. Кроме того, до этого в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги.
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