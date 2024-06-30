Маленькая девочка погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Четырёхлетняя девочка погибла, ещё четыре человека получили ранения в районе села Новое Волоконовского района Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребёнок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырёхлетняя девочка скончалась. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

Все, кто находились в машине, получили различные осколочные раны. В тяжёлом состоянии сейчас находится дедушка погибшей девочки — у него проникающее ранение брюшной полости. Медики продолжают делать всё возможное для спасения пострадавших, добавил Гладков.