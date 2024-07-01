ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области

ВСУ атаковали Грайворонский городской округ при помощи беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывчатки в селе Сподарюшино полностью разрушен частный дом.

"Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", — написал Гладков в телеграм-канале.