ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области
Гладков: ВСУ дронами атаковали частный сектор в сёлах Белгородской области
ВСУ атаковали Грайворонский городской округ при помощи беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывчатки в селе Сподарюшино полностью разрушен частный дом.
"Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", — написал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, в ряде населённых пунктов отсутствует электроснабжение из-за повреждений на линиях электропередачи. Специалисты приступят к устранению последствий атаки в ближайшее время.
Ранее, 30 июня, сообщалось, что ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжёлое. Также до этого в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница. Вечером того же дня ВСУ обстреляли село Новое, погибла четырёхлетняя девочка. Ещё четыре человека получили ранения.
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