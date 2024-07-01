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Регион
1 июля, 00:11

ВСУ с помощью дронов атаковали несколько сёл в Белгородской области

Гладков: ВСУ дронами атаковали частный сектор в сёлах Белгородской области

ВСУ атаковали Грайворонский городской округ при помощи беспилотников. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывчатки в селе Сподарюшино полностью разрушен частный дом.

"Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом", — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, в ряде населённых пунктов отсутствует электроснабжение из-за повреждений на линиях электропередачи. Специалисты приступят к устранению последствий атаки в ближайшее время.

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Ранее, 30 июня, сообщалось, что ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжёлое. Также до этого в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница. Вечером того же дня ВСУ обстреляли село Новое, погибла четырёхлетняя девочка. Ещё четыре человека получили ранения.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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