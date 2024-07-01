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Регион
30 июня, 23:13

В трёх российских регионах объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской, Воронежской и Белгородской областях

Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской, Воронежской и Белгородской областях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской, Воронежской и Белгородской областях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

В трёх российских регионах объявлена угроза атаки беспилотников. Речь идёт о Курской, Воронежской и Белгородской областях.

В Курской области сигнал опасности был введён после полуночи. Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов, силы противовоздушной обороны (ПВО) региона готовы к отражению вероятной атаки.

Аналогичное предупреждение спустя час было объявлено и в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев попросил граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями от правительства и МЧС. Что касается Белгородской области, то там угроза атаки БПЛА была введена в примерно в 01:30.

Три дома и школа повреждены при падении обломков сбитого БПЛА в Курской области
Три дома и школа повреждены при падении обломков сбитого БПЛА в Курской области

Днём 30 июня сообщалось, что ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как тяжёлое. Также до этого в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль, пострадала местная жительница. Вечером того же дня ВСУ обстреляли село Новое, погибла четырёхлетняя девочка. Ещё четыре человека получили ранения.

Оксана Попова
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