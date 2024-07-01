В трёх российских регионах объявлена угроза атаки БПЛА

В Курской области сигнал опасности был введён после полуночи. Как сообщил в телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов, силы противовоздушной обороны (ПВО) региона готовы к отражению вероятной атаки.

Аналогичное предупреждение спустя час было объявлено и в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев попросил граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями от правительства и МЧС. Что касается Белгородской области, то там угроза атаки БПЛА была введена в примерно в 01:30.