Три дома и школа повреждены при падении обломков сбитого БПЛА в Курской области
Смирнов: Под Курском обломки украинского БПЛА повредили три дома и школу
В Тимском районе Курской области были повреждены три домовладения, а также посечён фасад и выбиты окна в местной школе из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
"Сегодня обломки украинского беспилотника самолётного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трёх домовладениях", — написал он.
Врио губернатора региона отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией шести российских регионов. Речь идёт о Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областях.
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