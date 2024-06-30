Три дома и школа повреждены при падении обломков сбитого БПЛА в Курской области

В Тимском районе Курской области были повреждены три домовладения, а также посечён фасад и выбиты окна в местной школе из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

"Сегодня обломки украинского беспилотника самолётного типа упали в селе Гнилое Тимского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трёх домовладениях", — написал он.

Врио губернатора региона отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.