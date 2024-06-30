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Регион
30 июня, 04:21

Губернатор Липецкой области раскрыл детали ночной атаки БПЛА на регион

Губернатор Артамонов: Фрагмент беспилотника упал на крышу дома, пострадавших нет

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов раскрыл детали ночной атаки беспилотников на регион. По его словам, один из фрагментов дрона упал на крышу жилого дома в частном секторе, никто не пострадал.

"Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал. С ремонтом поможем", — заявил глава региона.

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Напомним, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией шести российских регионов. Речь идёт о Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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