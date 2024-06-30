Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских БПЛА над шестью российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ над шестью российскими регионами
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией шести российских регионов. Речь идёт о Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областях, рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", — сообщили в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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