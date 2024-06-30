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Регион
30 июня, 04:13

Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских БПЛА над шестью российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ над шестью российскими регионами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией шести российских регионов. Речь идёт о Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областях, рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении беспилотников над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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