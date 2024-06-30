Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских БПЛА над шестью российскими регионами

"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", — сообщили в оборонном ведомстве.