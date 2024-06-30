Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Брянской области
Богомаз: Четыре украинских беспилотника уничтожено в Брянской области
Над Трубчевским районом Брянской области уничтожено четыре украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области. Дом получил повреждения, также посечён автомобиль. О пострадавших не сообщалось.
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