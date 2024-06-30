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Регион
30 июня, 05:28

Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских дронов

Гусев: Пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет

В ночь на 30 июня над Воронежской областью силами российских ПВО было обнаружено и ликвидировано несколько украинских БПЛА. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Разрушений и пострадавших от атаки дронов противника, предварительно, нет. Экстренные службы разыскивают обломки БПЛА.

Губернатор Липецкой области раскрыл детали ночной атаки БПЛА на регион
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Ранее Life.ru сообщал, что ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией шести российских регионов. В их числе Курская, Липецкая, Воронежская, Брянская, Орловская и Белгородская области.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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