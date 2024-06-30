Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских дронов

В ночь на 30 июня над Воронежской областью силами российских ПВО было обнаружено и ликвидировано несколько украинских БПЛА. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Разрушений и пострадавших от атаки дронов противника, предварительно, нет. Экстренные службы разыскивают обломки БПЛА.