При атаке на белгородское село ВСУ нанесли удар по крупнейшей в регионе птицефабрике
Mash: ВСУ миномётами обстреляли крупнейшую птицефабрику в Белгородской области
ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов по крупнейшей в Белгородской области птицефабрике "Ясные зори" в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Об этом сообщает Mash.
"Предварительно, погиб один человек, ещё двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке", — говорится в сообщении.
Ранее об атаке сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.
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