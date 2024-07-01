При атаке на белгородское село ВСУ нанесли удар по крупнейшей в регионе птицефабрике

ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов по крупнейшей в Белгородской области птицефабрике "Ясные зори" в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Об этом сообщает Mash.

"Предварительно, погиб один человек, ещё двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке", — говорится в сообщении.