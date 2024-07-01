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1 июля, 14:36

При атаке на белгородское село ВСУ нанесли удар по крупнейшей в регионе птицефабрике

Mash: ВСУ миномётами обстреляли крупнейшую птицефабрику в Белгородской области

ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов по крупнейшей в Белгородской области птицефабрике "Ясные зори" в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Об этом сообщает Mash.

"Предварительно, погиб один человек, ещё двое ранены. Атака произошла около 13:30 в Новой Таволжанке", — говорится в сообщении.

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Ранее об атаке сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Николай Рюмин
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