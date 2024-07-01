В ДНР погибла женщина при украинском обстреле посёлка Владимировка

Украинские войска обстреляли посёлок Владимировка в ДНР. В результате атаки погибла женщина, сообщает диспетчерская служба ГО и ЧС администрации Волновахского района в своём телеграм-канале.

"Вчера, 30.06.2024, вследствие обстрела населённого пункта Владимировка погибла женщина 1942 года рождения. Уважаемые граждане, будьте осторожны и берегите себя", — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали два ребёнка. Украинские войска били по населённому пункту из РСЗО HIMARS. Также при недавних ударах Киева по Донецку погибла пожилая женщина, ещё несколько человек получили ранения.