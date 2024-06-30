Обстрел Донецка со стороны ВСУ унёс жизнь пенсионерки, ещё четверо ранены

ВСУ вновь обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, ударив по остановке общественного транспорта "Боржомная" в Петровском районе города. В результате трагедии один человек погиб, ещё четверо отделались ранениями, сообщил поздним вечером глава ДНР Денис Пушилин.

"Под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка 1956 года рождения. Также ранения получила женщина 1965 года рождения", — озвучил последствия прилёта чиновник.