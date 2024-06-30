Обстрел Донецка со стороны ВСУ унёс жизнь пенсионерки, ещё четверо ранены
ВСУ вновь обстреляли Донецк из ствольной артиллерии, ударив по остановке общественного транспорта "Боржомная" в Петровском районе города. В результате трагедии один человек погиб, ещё четверо отделались ранениями, сообщил поздним вечером глава ДНР Денис Пушилин.
"Под обстрел попала семья: ранены отец 1982 года рождения, мать 1986 года рождения и сын 2004 года рождения. И погибла бабушка 1956 года рождения. Также ранения получила женщина 1965 года рождения", — озвучил последствия прилёта чиновник.
Не обошлось и без материального ущерба. Осколками посечены восемь жилых домостроений и частный автомобиль, заключил Пушилин.
Столица ДНР продолжает подвергаться регулярным бесчеловечным атакам со стороны приспешников киевского режима. Нередко ВСУ применяют для нанесения ударов оружие западного образца. Таким образом украинские боевики реагируют на катастрофические провалы на линии соприкосновения, где военнослужащие ВС РФ ежедневно отправляют к праотцам сотни бойцов противника.
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