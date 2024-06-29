Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и упала в кабинет младших классов

Крыша школы в Донецке была пробита прямым попаданием ракеты, снаряд влетел в учебный класс во время обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Разрушенный кабинет в школе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

"В школе № 91 зафиксировано прямое попадание в кровлю, нарушено остекление. Пострадали также мастерские", — написал мэр в телеграм-канале.

Директор общеобразовательного учреждения Елена Картамышева уточнила в беседе с РИА "Новости", что в школе разбилось более трёх десятков окон и повреждён фасад. В результате обстрела ракета упала прямо в кабинет младших классов. По её словам, пострадавших нет, в школе находился только дежурный.