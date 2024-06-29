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29 июня, 15:09

Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и упала в кабинет младших классов

Мэр Кулемзин: В Донецке ракета ВСУ пробила крышу школы и влетела в учебный класс

Пробитая крыша в школе Донецка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Пробитая крыша в школе Донецка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Крыша школы в Донецке была пробита прямым попаданием ракеты, снаряд влетел в учебный класс во время обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Разрушенный кабинет в школе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

Разрушенный кабинет в школе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин

"В школе № 91 зафиксировано прямое попадание в кровлю, нарушено остекление. Пострадали также мастерские", — написал мэр в телеграм-канале.

Директор общеобразовательного учреждения Елена Картамышева уточнила в беседе с РИА "Новости", что в школе разбилось более трёх десятков окон и повреждён фасад. В результате обстрела ракета упала прямо в кабинет младших классов. По её словам, пострадавших нет, в школе находился только дежурный.

Три работника стройфирмы погибли под ударами ВСУ в Донецке
Три работника стройфирмы погибли под ударами ВСУ в Донецке

А ранее Life.ru писал, что в результате обстрела Донецка из РСЗО погибло три человека. Кроме того, девять человек оказались ранены из-за атаки ВСУ. Повреждения получили шесть домов.

Дарья Нарыкова
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