Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и упала в кабинет младших классов
Мэр Кулемзин: В Донецке ракета ВСУ пробила крышу школы и влетела в учебный класс
Пробитая крыша в школе Донецка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин
Крыша школы в Донецке была пробита прямым попаданием ракеты, снаряд влетел в учебный класс во время обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Разрушенный кабинет в школе Донецка. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
"В школе № 91 зафиксировано прямое попадание в кровлю, нарушено остекление. Пострадали также мастерские", — написал мэр в телеграм-канале.
Директор общеобразовательного учреждения Елена Картамышева уточнила в беседе с РИА "Новости", что в школе разбилось более трёх десятков окон и повреждён фасад. В результате обстрела ракета упала прямо в кабинет младших классов. По её словам, пострадавших нет, в школе находился только дежурный.
А ранее Life.ru писал, что в результате обстрела Донецка из РСЗО погибло три человека. Кроме того, девять человек оказались ранены из-за атаки ВСУ. Повреждения получили шесть домов.