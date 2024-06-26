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Регион
25 июня, 22:13

В Донецке после обстрела из РСЗО погибло три человека

Пушилин: В результате обстрела Донецка из РСЗО погибло трое, ещё девять ранено

Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале сообщил, что в результате случившегося погибло три человека.

"Три мирных жителя республики погибли, ещё девять ранены сегодня в результате украинской агрессии", — пишет Пушилин.

Помимо того, глава региона рассказал, что шесть жилых домостроений получили повреждения. Всем пострадавшим жителям оказана необходимая медицинская помощь.

В Донецке прогремело более 20 взрывов
В Донецке прогремело более 20 взрывов

Недавно Пушилин заявлял, что украинские военные массированно обстреливали Донецк и Горловку с самого утра 22 июня. В результате погибло три человека, ещё четверо получили ранения.

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Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Алексей Соловьёв
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