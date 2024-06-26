В Донецке после обстрела из РСЗО погибло три человека
Пушилин: В результате обстрела Донецка из РСЗО погибло трое, ещё девять ранено
Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале сообщил, что в результате случившегося погибло три человека.
"Три мирных жителя республики погибли, ещё девять ранены сегодня в результате украинской агрессии", — пишет Пушилин.
Помимо того, глава региона рассказал, что шесть жилых домостроений получили повреждения. Всем пострадавшим жителям оказана необходимая медицинская помощь.
Недавно Пушилин заявлял, что украинские военные массированно обстреливали Донецк и Горловку с самого утра 22 июня. В результате погибло три человека, ещё четверо получили ранения.
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