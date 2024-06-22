Три работника стройфирмы погибли под ударами ВСУ в Донецке Пушилин: Три человека погибли во время обстрела ВСУ Донецка и Горловки 22 июня, 10:56 Донецк обстрелян ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские военные массированно обстреливали Донецк и Горловку с самого утра 22 июня, в результате чего три человека погибли, ещё четверо получили ранения. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"В Будённовском районе Донецка при обстреле враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 кумулятивно-осколочных суббоеприпаса М-77), в результате обстрела погибли трое мужчин — сотрудники строительной фирмы", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в Донецке на мине "Лепесток" подорвался пенсионер, у него ранения средней тяжести. В Горловке украинский беспилотник ударил по пассажирскому микроавтобусу, травмы получили трое мужчин. Также, по словам Пушилина, повреждения получили шесть домов, 10 автомобилей, здание районной администрации в Донецке, офис стройфирмы, оборваны линии электропередачи в Никитовском районе Горловки. Всего противник совершил 16 обстрелов, выпустив 40 боеприпасов, заключил глава ДНР.

Как сообщалось, сегодня в Донецке раздалось свыше 20 мощных взрывов после начавшейся атаки ВСУ, сработала система ПВО. Мэр города Алексей Кулемзин призвал горожан не покидать укрытия. По его данным, ВСУ вели обстрел Куйбышевского и Петровского районов.

Авторы Татьяна Миссуми