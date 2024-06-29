Армия России уничтожила два украинских склада и лишила ВСУ 500 солдат
Минобороны: ВСУ потеряли до 500 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ и лишили противника 500 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР", — сказали в ведомстве.
Кроме того, были отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника. В Министерстве обороны добавили, что за сутки ВСУ потеряли боевую машину пехоты, три автомобиля, а также различное артиллерийское вооружение, включая гаубицу М198 и самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". В ведомстве также уточнили, что были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия за неделю уничтожила шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ. Кроме того, военные взорвали тайный склад ВСУ на окраине города Дергачи Харьковской области и сравняли с землёй логово украинских военных в соседнем Купянске. Также ракеты ВС РФ поразили коттедж в Купянске Харьковской области, где находился противник.
ТАСС / Александр Река