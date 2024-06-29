Армия России уничтожила два украинских склада и лишила ВСУ 500 солдат

Подразделения группировки войск "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ и лишили противника 500 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР", — сказали в ведомстве.