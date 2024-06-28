Украинский С-300 стал добычей российского "Искандера" под Одессой
ВС РФ "Искандером" уничтожили украинский ЗРК С-300 в Одесской области
Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожил позицию украинского зенитного комплекса С-300ПС в зоне проведения спецоперации. Эффектные кадры удара показали в пресс-службе Минобороны РФ.
Вражеский ЗРК был обнаружен в районе населённого пункта Великодолинское Одесской области. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.
МО показало кадры уничтожения зенитного комплекса ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"В результате удара уничтожены радиолокационная станция радиолокатора подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления", — гласит подпись к ролику.
А недавно Россия применила в зоне СВО оружие, которое "переломит хребет" стратегии противовоздушной обороны Украины. Речь идёт об авиабомбе ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, задействованной против боевиков на Харьковском направлении.
Telegram / Минобороны России