Украинский С-300 стал добычей российского "Искандера" под Одессой

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" уничтожил позицию украинского зенитного комплекса С-300ПС в зоне проведения спецоперации. Эффектные кадры удара показали в пресс-службе Минобороны РФ.

Вражеский ЗРК был обнаружен в районе населённого пункта Великодолинское Одесской области. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.

"В результате удара уничтожены радиолокационная станция радиолокатора подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления", — гласит подпись к ролику.