Появление у России "царь-бомбы" грозит переломить хребет украинской ПВО

Решение России задействовать в борьбе с украинскими боевиками трёхтонные авиабомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) поставит крест на обороноспособности Незалежной. К такому выводу в материале для National Interest пришёл американский аналитик Брэндон Вейхерт.

Автор статьи подчеркнул, что наибольший урон будет нанесён системам ПВО Украины, которые и так работают на пределе. В случае массового производства и применения ФАБ-3000 зенитчики ВСУ попросту потеряют способность к отражению атак.