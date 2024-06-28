Появление у России "царь-бомбы" грозит переломить хребет украинской ПВО
Аналитик Вейхерт: Российские авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК сокрушат ПВО Украины
Решение России задействовать в борьбе с украинскими боевиками трёхтонные авиабомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) поставит крест на обороноспособности Незалежной. К такому выводу в материале для National Interest пришёл американский аналитик Брэндон Вейхерт.
Автор статьи подчеркнул, что наибольший урон будет нанесён системам ПВО Украины, которые и так работают на пределе. В случае массового производства и применения ФАБ-3000 зенитчики ВСУ попросту потеряют способность к отражению атак.
"Эти бомбы покрывают большую площадь, и их будет очень сложно сбить. Если они будут массово производиться, <...> то обстрел с применением этих гигантов по украинским целям сокрушит ПВО Украины и сломает хребет всей стратегии ПВО", — резюмировал Вейхерт.
Дебют трёхтонной российской авиабомбы с УМПК в зоне СВО состоялся 20 июня в населённом пункте Липцы, где засели подразделения ВСУ. Появление такого оружия в арсенале ВКС РФ за рубежом сочли плохой новостью для Украины.
VK / Минобороны России