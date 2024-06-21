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21 июня, 08:18
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Успех российской "супербомбы" ФАБ-3000 в зоне СВО назвали плохой новостью для Украины

Журналист Боуз назвал применение авиабомб ФАБ-3000 плохой новостью для ВСУ

Применение российских авиабомб ФАБ-3000 в зоне специальной военной операции является плохой новостью для ВСУ. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз.

Применение фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Видео © Fighterbomber

"Огромная, убийственная, разрушительная сила трёх тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск", — прокомментировал он увиденное в социальной сети Х.

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О том, что в зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000, Life.ru сообщал накануне. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации для ВСУ в населённом пункте Липцы, что под Харьковом. А ранее российской "супербомбой" ФАБ-3000 восхитились и в Китае. Эксперты убеждены, что она способна ознаменовать Судный день для украинских военных.

Обложка ©

Fighterbomber

Марина Калегина
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