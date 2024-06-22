Медведев сравнил с мощной авиабомбой свой новый телеграм-канал на английском 22 июня, 13:22 Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев создал телеграм-канал теперь и на английском языке, сравнив его с мощной авиабомбой. Об этом он написал в соцсети Х.

"X, ограничивая свободу слова, не предоставляет доступ к премиум-функциям. Что ж, придётся ответить на их манипуляции применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Всё это вы можете найти в моём телеграм-канале", — говорится в тексте.

В своём первом посте Медведев коротко написал: "Привет всем англоязычным!" А также прикрепил изображение президента США Джо Байдена, где он предстаёт уже истлевшим до костей. Далее Медведев опубликовал первую заметку о том, как США ловко лавируют в политическом поле, пытаясь добиться ограничений для применения стратегического вооружения, но при этом продолжая воевать с Россией на украинской территории.

На данный момент на новый канал Медведева уже подписалось около 15 тысяч человек, а первый пост собрал около 130 тысяч просмотров.

Ранее Медведев сообщил, что Россия будет готова к обсуждению с США нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву и заблокирует вступление Украины в НАТО.

Авторы Татьяна Миссуми