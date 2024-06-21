Владимир Зеленский продолжает умышленно изображать из себя президента Украины без всяких на то оснований. Об этом написал у себя на странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Некто Зеленский продолжает притворяться президентом истекающей кровью бывшей Украины", — говорится в посте политика.

И хотя официально полномочия Зеленского истекли 21 мая 2024 года, власть он узурпировал задолго до этой даты, совершив ряд государственных преступлений, отметил Медведев.