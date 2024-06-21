Медведев: Некто Зеленский продолжает притворяться президентом бывшей Украины
Владимир Зеленский продолжает умышленно изображать из себя президента Украины без всяких на то оснований. Об этом написал у себя на странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Некто Зеленский продолжает притворяться президентом истекающей кровью бывшей Украины", — говорится в посте политика.
И хотя официально полномочия Зеленского истекли 21 мая 2024 года, власть он узурпировал задолго до этой даты, совершив ряд государственных преступлений, отметил Медведев.
"Этот бездарный фигляр вместе со своей бандитской кликой наплевал на конституцию своего государства задолго до этого, начав весело, с наркотическим азартом раздув ноздри, жадно присваивать себе полномочия", — указал он.
Напомним, что вот уже месяц Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для нашей страны это будет важно только в случае подписания соглашений. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.
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