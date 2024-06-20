Путин ответил Life.ru, когда Запад сменит Зеленского
Путин: Запад поменяет Зеленского в начале следующего года
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru, заявил, что Запад возложит на плечи Владимира Зеленского самые непопулярные решения и сменит его в начале 2025 года.
"На Западе не хотят его сейчас менять — время не подошло. Это очевидно для любого человека: на него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, — и всё, поменяют. Я думаю, что это будет в первой половине следующего года", — сказал Путин.
Путин: Запад поменяет Зеленского в начале следующего года. Видео © Life.ru
Президент ещё раз напомнил, что, согласно украинской конституции, полномочия президента Украины не продлеваются, даже в условиях военного положения, а после их истечения власть должна быть передана спикеру Верховной рады.
Кстати, о том, что Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сегодня сообщили и в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, наиболее подходящим кандидатом на его место в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Life.ru