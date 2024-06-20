Путин ответил Life.ru, когда Запад сменит Зеленского

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru, заявил, что Запад возложит на плечи Владимира Зеленского самые непопулярные решения и сменит его в начале 2025 года.

"На Западе не хотят его сейчас менять — время не подошло. Это очевидно для любого человека: на него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, — и всё, поменяют. Я думаю, что это будет в первой половине следующего года", — сказал Путин.