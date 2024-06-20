ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 16:20
3288

Путин ответил Life.ru, когда Запад сменит Зеленского

Путин: Запад поменяет Зеленского в начале следующего года

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru, заявил, что Запад возложит на плечи Владимира Зеленского самые непопулярные решения и сменит его в начале 2025 года.

"На Западе не хотят его сейчас менять — время не подошло. Это очевидно для любого человека: на него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, — и всё, поменяют. Я думаю, что это будет в первой половине следующего года", — сказал Путин.

Путин: Запад поменяет Зеленского в начале следующего года. Видео © Life.ru

Президент ещё раз напомнил, что, согласно украинской конституции, полномочия президента Украины не продлеваются, даже в условиях военного положения, а после их истечения власть должна быть передана спикеру Верховной рады.

Путин назвал срок, до которого США будут терпеть Зеленского
Путин назвал срок, до которого США будут терпеть Зеленского

Кстати, о том, что Запад готовится "списать" Владимира Зеленского, сегодня сообщили и в пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, наиболее подходящим кандидатом на его место в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров