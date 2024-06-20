Запад готовится "списать" Зеленского, заявили в СВР
Запад готовится "списать" Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Там также уточнили, что Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. В СВР добавили, что Зеленский окончательно утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома". При этом он не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе.
Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для РФ это будет важно только в случае подписания соглашений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского военной целью, однако разрешил ему подписать акт о капитуляции.
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