Там также уточнили, что Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. В СВР добавили, что Зеленский окончательно утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из "вашингтонского обкома". При этом он не сможет избежать ответственности за развязывание "широкомасштабной войны" в Европе.