США считают экс-главкома ВСУ Залужного самой подходящей заменой Зеленскому
СВР: США считают Залужного наиболее подходящим кандидатом на место Зеленского
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma
Наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Исчерпав такую "полезность" Зеленского и осознав тщетность надежд на "стратегическое поражение России", Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории", — говорится в сообщении.
В СВР утверждают, что Вашингтон заменит Зеленского на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее вероятным кандидатом в Вашингтоне считают именно Залужного. Также уточняется, что западные кураторы Зеленского легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя и украинские войска окажутся в безвыходном положении.
Также в СВР заявили, что Запад готовится "списать" Владимира Зеленского. При этом Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. В СВР добавили, что Зеленский окончательно утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках американских кураторов. Напомним, с 20 мая Зеленский официально никто, его полномочия истекли. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение.
Напомним, что Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в начале февраля текущего года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. 9 мая экс-главкома ВСУ назначили послом в Британии.