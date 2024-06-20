Наиболее подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в США считают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Исчерпав такую "полезность" Зеленского и осознав тщетность надежд на "стратегическое поражение России", Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории", — говорится в сообщении.

В СВР утверждают, что Вашингтон заменит Зеленского на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее вероятным кандидатом в Вашингтоне считают именно Залужного. Также уточняется, что западные кураторы Зеленского легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя и украинские войска окажутся в безвыходном положении.