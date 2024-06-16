Залужный лайкнул пост с критикой Зеленского
Залужный лайкнул пост, в котором блогер Олешко раскритиковал Зеленского
Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поставил лайк под публикацией в соцсетях украинского блогера Мирослава Олешко, который резко раскритиковал Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Фокус". Пост при этом впоследствии был удалён.
В публикации Олешко заявил, что выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные предложения — это результат политики Зеленского. И если тот выполнит эти условия, то его власти гарантированно придёт конец.
Лайк Залужного, по данным СМИ, вызвал негативную реакцию в Сети. Олешко прокомментировал удаление поста, заявив, что публикация была якобы "заблокирована из-за жалоб".
Напомним, план мирного разрешения конфликта на Украине президент РФ Владимир Путин предложил во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня. Согласно ему Киев должен вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Зеленский сразу же ответил отказом. В Кремле предупредили, что инициатива является бессрочной, но её условия могут меняться в соответствии с ситуацией на фронте.