Залужный лайкнул пост с критикой Зеленского

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поставил лайк под публикацией в соцсетях украинского блогера Мирослава Олешко, который резко раскритиковал Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Фокус". Пост при этом впоследствии был удалён.

В публикации Олешко заявил, что выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные предложения — это результат политики Зеленского. И если тот выполнит эти условия, то его власти гарантированно придёт конец.