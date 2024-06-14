В Кремле раскрыли, сколько действует предложение Путина по переговорам с Киевом
Песков: Предложение Путина по Украине бессрочное, но условия на фронте меняются
Предложение президента России Владимира Путина по мирным переговорам с Киевом бессрочное, но условия на фронте быстро меняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, они, разумеется, бессрочные. Но ситуация на фронте динамично меняется, и наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций", — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Напомним, 14 июня Путин на выступлении в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Для этого, по словам президента России, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Украины от планов вступления в НАТО огонь будет прекращён незамедлительно, заверил Путин. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, указав, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности. В МИД подчеркнули, что Киев хочет лишить украинцев реального шанса на мир.
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