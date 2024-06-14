В Кремле раскрыли, сколько действует предложение Путина по переговорам с Киевом

Предложение президента России Владимира Путина по мирным переговорам с Киевом бессрочное, но условия на фронте быстро меняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, они, разумеется, бессрочные. Но ситуация на фронте динамично меняется, и наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций", — приводит слова представителя Кремля ТАСС.